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Российским авиакомпаниям запретили вылетать в Иран с 23:00 до 11:00

Росавиация выпустила NOTAM (уведомление для авиационного персонала), согласно которому российским авиакомпаниям временно запрещено выполнять рейсы в Иран с 23:00 до 11:00 мск.

Источник: РБК

Росавиация выпустила NOTAM (уведомление для авиационного персонала), согласно которому российским авиакомпаниям временно запрещено выполнять рейсы в Иран с 23:00 до 11:00 мск.

Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале. Ограничения будут действовать с 14 по 24 июня.

«С 14 до 24 июня 2026 года, в период с 23:00 до 11:00 МСК, вылеты российских эксплуатантов воздушного транспорта из аэропортов России в аэропорты Ирана запрещены», — говорится в сообщении.

В остальное время решение о рейсах в Иран будут принимать на основании оценки рисков.

В апреле Росавиация сняла ограничения на полеты через воздушное пространство Ирана. Транзитные рейсы и полеты в аэропорты страны разрешили выполнять при обязательном соблюдении рекомендаций иранских авиационных властей.

Полеты в Иран были приостановлены после вооруженной эскалации в регионе 28 февраля. С этого момента Исламская Республика регулярно вводила ограничения на использование воздушного пространства.

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