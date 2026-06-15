В Иране предупредили о «часе икс» после действий Израиля

«Из-за ошибки [Израиля] в Бейруте терпение [Ирана] лопнуло. Приказ отдан. Приближается “час икс”, и пусковые установки готовы. “Хезболла” является жизненно важной частью Оси сопротивления», — написал он.
Если «провокации в Ливане» не прекратятся, то Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы, «два стратегических порта региона, могут оказать серьезное давление на вашу экономическую жизнь», сказано в сообщении.
Советник лидера Ирана опубликовал свое заявление на персидском, английском, арабском и турецком языках.
Ранее корреспондент Fox News сообщил, что президент США Дональд Трамп попросит Иран не атаковать Израиль в ответ на израильские удары по «Хезболле» на территории Ливана. Республиканец признал право Израиля на самооборону, но пожаловался, что удары по «Хезболле», размещающейся на территории Ливана, были нанесены не вовремя из-за финальной стадии переговоров США и Ирана по мирной сделке.
Ранее Трамп заявлял, что мирное соглашение с Ираном будет подписано в воскресенье, 14 июня. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф также заявил, что финальное согласование мирного соглашения между США и Ираном ожидается в ближайшие 24 часа.
В этот день Израиль ударил по южному пригороду Бейрута. ЦАХАЛ пояснила, что удар был нанесен по командному центру «Хезболлы», где осуществлялось руководство подразделениями шиитского ополчения в южной части Ливана и где проходит линия фронта противостояния.
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