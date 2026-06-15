В Иране предупредили о «часе икс» после действий Израиля

Ранее корреспондент Fox News сообщил, что президент США Дональд Трамп попросит Иран не атаковать Израиль в ответ на израильские удары по «Хезболле» на территории Ливана. Республиканец признал право Израиля на самооборону, но пожаловался, что удары по «Хезболле», размещающейся на территории Ливана, были нанесены не вовремя из-за финальной стадии переговоров США и Ирана по мирной сделке.