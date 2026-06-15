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NYT: сделку Ирана и США в Женеве подпишут Аракчи, Галибаф и Вэнс

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф отправятся в Женеву 19 июня для подписания мирной сделки с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на трех иранских чиновников. Господин Вэнс подтвердил планы поехать на церемонию и допустил присутствие президента США Дональда Трампа.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф отправятся в Женеву 19 июня для подписания мирной сделки с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на трех иранских чиновников. Господин Вэнс подтвердил планы поехать на церемонию и допустил присутствие президента США Дональда Трампа.

Встреча представителей США и Ирана пройдет на самом высоком уровне за последние 47 лет, отмечает NYT. «Мы все еще разбираемся с логистикой, кто именно будет присутствовать на церемонии подписания. Я, определенно, собираюсь быть там, но есть вероятность, что сам президент будет там», — сказал Джей Ди Вэнс в эфире Fox News.

США и Иран объявили о достижении мирных договоренностей в ночь на 15 июня. Сделка предполагает прекращение военных действий, в том числе в Ливане, снятие морской блокады с Ирана и возобновление свободного судоходства в Ормузском проливе. После официального подписания меморандума стороны начнут 60-дневные переговоры об окончательном урегулировании конфликта.

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