NYT: сделку Ирана и США в Женеве подпишут Аракчи, Галибаф и Вэнс

Встреча представителей США и Ирана пройдет на самом высоком уровне за последние 47 лет, отмечает NYT. «Мы все еще разбираемся с логистикой, кто именно будет присутствовать на церемонии подписания. Я, определенно, собираюсь быть там, но есть вероятность, что сам президент будет там», — сказал Джей Ди Вэнс в эфире Fox News.