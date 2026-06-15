Филиппины запросили первую личную встречу Маркоса-младшего с Путиным

Фердинанд Маркос-младший пришел к власти по итогам выборов летом 2022 года. В том же году он говорил, что ведутся переговоры с Россией о покупке топлива и других «ключевых товаров». Этой весной Маркос-младший снова заявил, что Филиппины готовы рассмотреть возможность закупки нефти у России.