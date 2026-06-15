Главные новости к утру 15 июня 2026 года

При атаке дронов на жилой сектор в Тульском городском округе погибли три человека, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Еще трое, в том числе годовалый ребенок, пострадали. Несколько частных жилых домов и коммерческих объектов в поселках Ямны, Маслово, Михалково и Иншинский получили различные повреждения.