Главные новости к утру 15 июня 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 15 июня 2026.
США и Иран достигли договоренности о перемирии
Президент США Дональд Трамп подтвердил подписание соглашения с Ираном в пятницу, 19 июня. Он назвал договоренность «отличной сделкой, которая принесет мир и безопасность всему региону». Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади подтвердил достижение соглашения по тексту меморандума о прекращении боевых действий с США.
Трамп похвалил Путина и Си Цзиньпина за помощь в урегулировании с Ираном
Президент США в интервью изданию The New York Times положительно оценил содействие президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в урегулировании конфликта с Ираном. Он также подверг критике премьера Израиля за усиление атак на Ливан, которые едва не сорвали соглашение. Трамп назвал Нетаньяху «очень сложным парнем».
Британия, Германия, Италия и Франция рассматривают снятие санкций с Ирана
Великобритания, Германия, Италия и Франция приветствовали соглашение, достигнутое Ираном и США. Лидеры четырех европейских стран в совместном заявлении выразили готовность снять санкции с Тегерана в ответ на «четкие и поддающиеся проверке действия» Ирана в рамках его ядерной программы.
При атаке БПЛА на Тульский городской округ погибли три человека
При атаке дронов на жилой сектор в Тульском городском округе погибли три человека, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Еще трое, в том числе годовалый ребенок, пострадали. Несколько частных жилых домов и коммерческих объектов в поселках Ямны, Маслово, Михалково и Иншинский получили различные повреждения.
ВСУ атаковали мосты между Крымом и Херсонской областью
ВСУ атаковали беспилотниками мосты возле Чонгара и Геническа в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Движение через АПП «Джанкой» полностью перекрыто. Под обстрел попало и сооружение, соединяющее Геническ с Арабатской стрелкой. Туда пока не допускают машины.