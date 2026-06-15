ВСУ близки к провалу на одном из важнейших участков в зоне СВО

Ранее Минобороны сообщило, что военные полностью взяли под контроль восточную часть Константиновки и вышли на её северо-восточные окраины. Бои также идут в юго-западных районах города и на территории металлургического завода. Константиновка находится на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Этот город очень важен для снабжения украинских войск в Краматорско-Славянской агломерации — там расположен крупный железнодорожный узел.