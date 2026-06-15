Politico узнало о «нервах» союзников Великобритании из-за Стармера

В то же время некоторые дипломаты считают, что «слабость внутри страны в конечном итоге приводит к слабости за рубежом». Еще один неназванный чиновник отметил, что сомневается в способности Великобритании, которая ранее славилась своими переговорами с Вашингтоном, вести диалог с США сейчас. Он также добавил, что «Стармер обжегся на Трампе», имея в виду отказ Лондона от поддержки военной операции на Ближнем Востоке.