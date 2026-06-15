Союзники Великобритании «нервничают» из-за возвращения премьер-министра страны Кира Стармера на мировую арену, пишет Politico.
Стармер примет участие в 52-м саммите лидеров стран «Большой семерки» (G7), который пройдет 15−17 июня во Франции после отставки министра обороны Джона Хили и министра вооруженных сил Эла Карнса. Данная ситуация «обострила ощущение того, что дни Стармера сочтены», — пишет агентство.
В материале отмечается, что Стармер уже столкнулся с реальной угрозой лишиться места лидера Лейбористской партии и поста премьер-министра. Кроме того, политик потерял доверие по меньшей мере 100 членов парламента, в то время как мэр Большого Манчестера Эндрю Бернем заявил, что будет претендовать на пост премьер-министра.
Politico заявляет, что международные саммиты долгое время были для Стармера «местом, где его приветствовали коллеги, искренне ценящие его работу по поддержке Украины, поддержанию общей лояльности США и протягиванию руки дружбы ЕС». Однако в настоящий момент политики наблюдают падение авторитета Стармера и его потенциальный уход с поста. Анонимные дипломаты в то же время рассказали агентству, что не представляют, чего ожидать от Бернем, возможного преемника Стармера.
«В эти нестабильные времена как никогда важно, чтобы мы работали с нашими партнерами, чтобы обеспечить безопасность людей дома», — сказал представитель премьер-министра.
В условиях сильного внутреннего давления Стармер, пытаясь сплотить страну, как ожидается, подчеркнет лидерство Великобритании в вопросе Украины и усилиях по обеспечению безопасности Ормузского пролива, которые международные наблюдатели в целом считают областями, где он может претендовать на признание своих заслуг.
Представитель одной из стран, расположенных на восточном фланге НАТО, подтвердил, что Стармер произвел впечатление своей солидарностью с Киевом, отметив, что у Владимира Зеленского «хорошие отношения с Киром Стармером», на восстановление которых при новом лидере «потребуется время». В воскресенье президент Украины поблагодарил своего коллегу, после того как британские силы впервые перехватили танкер российского «теневого флота».
Два дипломата из соседних европейских стран заявили, что Стармер заслужил искреннее уважение за «международное лидерство» в создании так называемой коалиции желающих для Украины, при этом один из них сказал, что «ему не отдали должное» за его действия, особенно внутри страны.
В то же время некоторые дипломаты считают, что «слабость внутри страны в конечном итоге приводит к слабости за рубежом». Еще один неназванный чиновник отметил, что сомневается в способности Великобритании, которая ранее славилась своими переговорами с Вашингтоном, вести диалог с США сейчас. Он также добавил, что «Стармер обжегся на Трампе», имея в виду отказ Лондона от поддержки военной операции на Ближнем Востоке.
The Telegraph писала, что правительство Великобритании столкнулось с кризисом после отставки министра обороны Джона Хили и министра вооруженных сил Эла Карнса на фоне разногласий по финансированию оборонной политики.
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