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Номера вместо имён: Украинский пленный рассказал о жестоких порядках в учебном центре ВСУ

Бойцам ВСУ в учебном центре выдавали номера и заставляли обращаться друг к другу только по ним. Об этом РИА «Новости» рассказал пленный военнослужащий 71-й отдельной аэромобильной бригады Василий Королешин. передвигаться военнослужаим можно было только под конвоем.

«Командир приехал на какой-то машине, “бусике”, сказал в глаза не смотреть, чтобы я забыл фамилию, имя, отчество, чтобы мы были по нумерации. Я был сотый», — объяснил пленный.

Он также пожаловался на командира, который, по его словам, издевается над подчинёнными, сильно бьёт, заставляя работать.

Ранее сообщалось, что российские военные за сутки уничтожили склады с украинскими беспилотниками и пункты, где временно размещались подразделения противника, включая места нахождения наёмников. Удары были нанесены по хранилищам дальнобойных дронов, объектам топливно-энергетического, транспортного и портового назначения, которые использовала армия ВСУ.

Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.