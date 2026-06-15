Номера вместо имён: Украинский пленный рассказал о жестоких порядках в учебном центре ВСУ

«Командир приехал на какой-то машине, “бусике”, сказал в глаза не смотреть, чтобы я забыл фамилию, имя, отчество, чтобы мы были по нумерации. Я был сотый», — объяснил пленный.
Он также пожаловался на командира, который, по его словам, издевается над подчинёнными, сильно бьёт, заставляя работать.
Ранее сообщалось, что российские военные за сутки уничтожили склады с украинскими беспилотниками и пункты, где временно размещались подразделения противника, включая места нахождения наёмников. Удары были нанесены по хранилищам дальнобойных дронов, объектам топливно-энергетического, транспортного и портового назначения, которые использовала армия ВСУ.
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