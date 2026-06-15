Филиппины запросили встречу Маркоса-младшего с Путиным на саммите в Казани

Об этом рассказал филиппинский посол в Москве Игорь Байлен, пишет газета «Известия».
«Я думаю, это будет их первая встреча. Помимо саммита АСЕАН — Россия, они, конечно, смогут обсудить определенный прогресс в двустороннем диалоге между Филиппинами и Россией», — отметил дипломат.
При этом посол пояснил, что планов подписывать в Казани какие-либо новые соглашения нет. Да и сам разговор должен получиться коротким, так как президент РФ, вероятно, проведет двусторонние встречи практически со всеми представителями стран АСЕАН, предположил он.
Вместе с тем Игорь Байлен заверил, что «обязательно после саммита 18 июня состоится совместная пресс-конференция с президентами Путиным и Маркосом».
Дипломат добавил также, что власти Филиппин, сейчас председательствующих в АСЕАН, ожидают, что Путин приедет на 49-й саммит организации, который пройдет в ноябре этого года в Маниле. В этом случае он станет первым российским лидером, посетившим островное государство.
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) включает одиннадцать постоянных стран-участниц: Бруней, Восточный Тимор (с октября 2025 года), Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Филиппины, Сингапур и Таиланд. Папуа — Новая Гвинея имеет статус особого наблюдателя.
Пятый саммит Россия — АСЕАН пройдет с 17 по 19 июня. В нем намерен принять участие президент РФ Владимир Путин. По мнению Раиса РТ Рустама Минниханова, он станет одним из важнейших международных событий текущего года. Уже опубликована программа Делового форума Россия — АСЕАН. О подготовке города к саммиту можно прочитать в материале «Татар-информа».