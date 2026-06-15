Филиппины запросили встречу Маркоса-младшего с Путиным на саммите в Казани

Дипломат добавил также, что власти Филиппин, сейчас председательствующих в АСЕАН, ожидают, что Путин приедет на 49-й саммит организации, который пройдет в ноябре этого года в Маниле. В этом случае он станет первым российским лидером, посетившим островное государство.