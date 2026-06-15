Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Филиппины запросили встречу Маркоса-младшего с Путиным на саммите в Казани

Филиппины официально запросили двустороннюю встречу лидера страны Фердинанда Маркоса-младшего с Президентом России Владимиром Путиным на саммите Россия — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который состоится в Казани с 17 по 19 июня.

Источник: ИА Татар-информ

Об этом рассказал филиппинский посол в Москве Игорь Байлен, пишет газета «Известия».

«Я думаю, это будет их первая встреча. Помимо саммита АСЕАН — Россия, они, конечно, смогут обсудить определенный прогресс в двустороннем диалоге между Филиппинами и Россией», — отметил дипломат.

При этом посол пояснил, что планов подписывать в Казани какие-либо новые соглашения нет. Да и сам разговор должен получиться коротким, так как президент РФ, вероятно, проведет двусторонние встречи практически со всеми представителями стран АСЕАН, предположил он.

Вместе с тем Игорь Байлен заверил, что «обязательно после саммита 18 июня состоится совместная пресс-конференция с президентами Путиным и Маркосом».

Дипломат добавил также, что власти Филиппин, сейчас председательствующих в АСЕАН, ожидают, что Путин приедет на 49-й саммит организации, который пройдет в ноябре этого года в Маниле. В этом случае он станет первым российским лидером, посетившим островное государство.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) включает одиннадцать постоянных стран-участниц: Бруней, Восточный Тимор (с октября 2025 года), Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Филиппины, Сингапур и Таиланд. Папуа — Новая Гвинея имеет статус особого наблюдателя.

Пятый саммит Россия — АСЕАН пройдет с 17 по 19 июня. В нем намерен принять участие президент РФ Владимир Путин. По мнению Раиса РТ Рустама Минниханова, он станет одним из важнейших международных событий текущего года. Уже опубликована программа Делового форума Россия — АСЕАН. О подготовке города к саммиту можно прочитать в материале «Татар-информа».