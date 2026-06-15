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Иран назвал согласование меморандума с США победой в войне

Центральный штаб вооруженных сил Ирана назвал согласование меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном победой иранского народа и поражением Соединенных Штатов в войне, которая длилась более 100 дней. Об этом в понедельник утром сообщает телеканал PressTV.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

В заявлении военного ведомства говорится, что «воля иранского народа успешно навязана врагам». В штабе приветствовали «непоколебимую решимость» военнослужащих и подчеркнули: стальная воля иранского народа становится непреодолимым барьером против любых форм агрессии и остается единственным путем к победе.

«По милости Всемогущего Бога и под командованием лидера Исламской революции иранский народ и его бойцы доказали, что у злобных американских и сионистских врагов нет иного выбора, кроме как признать поражение и сдаться», — приводит текст обращения PressTV.

Заявление было опубликовано сразу после того, как Министерство иностранных дел Ирана объявило о завершении работы над меморандумом о взаимопонимании между Ираном и США. Официальное подписание документа запланировано на 19 июня, состоится оно в Швейцарии.

Ранее заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади подтвердил, что текст меморандума окончательно согласован. Документ подразумевает немедленное и окончательное прекращение войны и военных действий на различных фронтах, включая Ливан. Кроме того, в соглашении определено снятие военно-морской блокады США против Ирана.

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