Иран назвал согласование меморандума с США победой в войне

В заявлении военного ведомства говорится, что «воля иранского народа успешно навязана врагам». В штабе приветствовали «непоколебимую решимость» военнослужащих и подчеркнули: стальная воля иранского народа становится непреодолимым барьером против любых форм агрессии и остается единственным путем к победе.
«По милости Всемогущего Бога и под командованием лидера Исламской революции иранский народ и его бойцы доказали, что у злобных американских и сионистских врагов нет иного выбора, кроме как признать поражение и сдаться», — приводит текст обращения PressTV.
Ранее заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади подтвердил, что текст меморандума окончательно согласован. Документ подразумевает немедленное и окончательное прекращение войны и военных действий на различных фронтах, включая Ливан. Кроме того, в соглашении определено снятие военно-морской блокады США против Ирана.