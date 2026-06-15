Женщина пострадала при атаке ВСУ в Белгородской области

Мирная жительница пострадала в результате сброса взрывного устройства ВСУ на частный дом в хуторе Масычев Грайворонского округа, сообщает оперштаб Белгородской области.
«Бригада скорой доставила пострадавшую в городскую больницу № 2 Белгорода», — говорится в сообщении. По данным оперативного штаба, из-за детонации снаряда сгорели дом и две надворные постройки. Повреждения также получили линии газо- и электроснабжения.
Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны украинских военных. 11 июня в приграничном районе региона при ударе дрона по автобусу одна женщина погибла, 11 пострадавших доставили в больницу.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».