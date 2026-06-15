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Россия нанесла удар возмездия по Киеву и Харькову в ответ на теракты ВСУ

В ответ на террористические акты киевского режима российские войска нанесли массированный удар по военным объектам Украины.

В ответ на террористические акты киевского режима российские войска нанесли массированный удар по военным объектам Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Атака проводилась высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотниками.

«Нанесен массированный удар высокоточным оружием… по объектам оборонно-промышленного комплекса в городах Киев, Харьков и Днепропетровск, а также военным аэродромам и территориальным центрам комплектования», — заявили в ведомстве.

Поражены также военные аэродромы и территориальные центры комплектования ВСУ. В Минобороны подчеркнули, что все цели атаки достигнуты.

Ранее российская сторона неоднократно заявляла, что удары наносятся исключительно по военной инфраструктуре.