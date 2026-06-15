Россия нанесла удар возмездия по Киеву и Харькову в ответ на теракты ВСУ

В ответ на террористические акты киевского режима российские войска нанесли массированный удар по военным объектам Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Атака проводилась высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотниками.