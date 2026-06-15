Додон: Русский дом вернется в Молдавию

«Следующая власть будет промолдавской, она не будет пророссийской, — добавил Додон. — Давайте уходить от этого клише, что пророссийская и проевропейская. Молдаване хотят, чтобы в Молдове была промолдавская власть, которая защищает национальные интересы, которая общается и с Москвой, и с Брюсселем. И с Китаем общается, и с Турцией, и с Белоруссией, и с другими. Вот наши граждане хотят именно такую власть. И следующая власть в Молдове будет именно такой».