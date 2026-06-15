Додон: Русский дом вернется в Молдавию

«Конечно, будем возвращать, — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. — Следующая власть возобновит диалог с Россией, вернется на площадки СНГ, откроет обратно Русский дом. Пусть будет и Американский дом еще, не проблема. Пусть все имеют возможность общаться на молдавской площадке. Это наша позиция».
«Следующая власть будет промолдавской, она не будет пророссийской, — добавил Додон. — Давайте уходить от этого клише, что пророссийская и проевропейская. Молдаване хотят, чтобы в Молдове была промолдавская власть, которая защищает национальные интересы, которая общается и с Москвой, и с Брюсселем. И с Китаем общается, и с Турцией, и с Белоруссией, и с другими. Вот наши граждане хотят именно такую власть. И следующая власть в Молдове будет именно такой».
Решение о денонсации соглашения с Россией о функционировании Русского дома в Кишиневе было одобрено президентом Молдавии Майей Санду. Как сообщили в правительстве страны, для выхода из соглашения одна из сторон должна отказаться от его автоматического продления на следующие пять лет. Договор вступил в силу 4 июля 2021 года, поэтому выйти из него Молдавия сможет после 4 июля 2026 года. Новость о решении закрыть Русский дом спровоцировала ряд акций протеста российских соотечественников в Кишиневе, которыми было собрано за короткий срок порядка 4 тыс. подписей за продолжение его работы. Посол РФ в Молдавии Олег Озеров заявил, что, блокируя работу Русского дома и российского консульства, власти Молдавии наказывают своих же граждан.