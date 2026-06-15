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Еврокомиссия хочет включить поименно всех участников СВО в черный список ЕС

БРЮССЕЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. Еврокомиссия предлагает поименно включить в черный список всех российских участников Специальной военной операции на Украине, чтобы запретить им въезд на территорию ЕС.

Источник: Reuters

Об этом заявила глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас журналистам по прибытии на встречу глав МИД ЕС в Люксембурге.

«Мы конечно имеем разведданные о лицах, которые участвовали в войне, нам нужно будет просто включить их всех в черный список, чтобы они не могли въехать в Евросоюз. Я не эксперт, но специалисты говорят, что это возможно», — сказала Каллас, отвечая на вопрос, как на практике она намерена осуществить свой план по запрету всем бойцам СВО посещать страны ЕС.

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