Еврокомиссия хочет включить поименно всех участников СВО в черный список ЕС

«Мы конечно имеем разведданные о лицах, которые участвовали в войне, нам нужно будет просто включить их всех в черный список, чтобы они не могли въехать в Евросоюз. Я не эксперт, но специалисты говорят, что это возможно», — сказала Каллас, отвечая на вопрос, как на практике она намерена осуществить свой план по запрету всем бойцам СВО посещать страны ЕС.