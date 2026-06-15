Минобороны России отчиталось о ночном ударе по Киеву

Согласно заявлению, под удар также попали военные аэродромы и территориальные центры комплектования ВСУ. Атака была совершена с помощью высокоточного оружия большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе беспилотников, уточнили в российском Минобороны.