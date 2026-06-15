Mehr подтвердило содержание проекта меморандума Ирана и США из 14 пунктов

Предполагается также 60-дневный период для достижения окончательного соглашения по ядерным вопросам и снятию санкций. В тот же период будут разблокированы $24 млрд замороженных активов Ирана. Вторая стадия переговоров не начнется до разблокировки половины средств, приостановки нефтяных санкций и снятия морской блокады. США обязуются не увеличивать численность войск в регионе и не вводить новые санкции на время переговоров.