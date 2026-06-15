Российских туристов в ЕС могут задержать за посещение Крыма

Он отметил, что при планировании поездок в страны ЕС, а также другие недружественные государства в текущей геополитической ситуации следует учитывать риски задержания под различными предлогами.
По словам Климова, необходимо тщательно взвешивать необходимость и целесообразность въезда на территории европейских стран даже транзитом, а также существенное увеличение очередей в визовых центрах.
Кроме того, обязательно следует заключать договор добровольного медицинского страхования за рубежом.
В декабре 2025 года стало известно, что руководитель отдела древней археологии Эрмитажа Александр Бутягин задержан в Польше по запросу Украины — за раскопки в Крыму. Генеральная прокуратура Украины заочно объявила о подозрении Бутягину 15 ноября. 8 января в окружной суд Варшавы поступило ходатайство от польской прокуратуры об экстрадиции Бутягина на Украину. 18 марта окружной суд Варшавы принял решение о допустимости экстрадиции российского археолога на Украину.
28 апреля Бутягин был освобожден из польской тюрьмы в рамках обмена Польши с Белоруссией.