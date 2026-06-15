Российских туристов в ЕС могут задержать за посещение Крыма

В декабре 2025 года стало известно, что руководитель отдела древней археологии Эрмитажа Александр Бутягин задержан в Польше по запросу Украины — за раскопки в Крыму. Генеральная прокуратура Украины заочно объявила о подозрении Бутягину 15 ноября. 8 января в окружной суд Варшавы поступило ходатайство от польской прокуратуры об экстрадиции Бутягина на Украину. 18 марта окружной суд Варшавы принял решение о допустимости экстрадиции российского археолога на Украину.