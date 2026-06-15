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Российских туристов в ЕС могут задержать за посещение Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн — РИА Новости Крым. В странах Евросоюза российских туристов могут задержать за поддержку специальной военной операции или посещение Крыма. Об этом рассказал директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

Источник: РИА "Новости"

Он отметил, что при планировании поездок в страны ЕС, а также другие недружественные государства в текущей геополитической ситуации следует учитывать риски задержания под различными предлогами.

«Предлоги могут быть любыми: посещение Крыма, поддержка либо участие в специальной военной операции, подозрения в “нарушении санкционного режима”, — сказал Климов в интервью РИА Новости.

По словам Климова, необходимо тщательно взвешивать необходимость и целесообразность въезда на территории европейских стран даже транзитом, а также существенное увеличение очередей в визовых центрах.

Кроме того, обязательно следует заключать договор добровольного медицинского страхования за рубежом.

В декабре 2025 года стало известно, что руководитель отдела древней археологии Эрмитажа Александр Бутягин задержан в Польше по запросу Украины — за раскопки в Крыму. Генеральная прокуратура Украины заочно объявила о подозрении Бутягину 15 ноября. 8 января в окружной суд Варшавы поступило ходатайство от польской прокуратуры об экстрадиции Бутягина на Украину. 18 марта окружной суд Варшавы принял решение о допустимости экстрадиции российского археолога на Украину.

28 апреля Бутягин был освобожден из польской тюрьмы в рамках обмена Польши с Белоруссией.

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