Паслер назначил замминистра международных связей Илью Скидина

Губернатор Свердловской области Денис Паслер назначил заместителем министра международных и внешнеэкономических связей региона Илью Скидина. Он приступил к исполнению своих обязанностей 15 июня 2026 года.
— Илья Скидин начал трудовую деятельность в сфере промышленности. С 2018 года работал на различных должностях в Министерстве международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, с 2023 года — советник заместителя губернатора Свердловской области, — сообщили в департаменте информационной политики региона.
Напомним, что ранее губернатор Свердловской области назначил заместителя министра промышленности и науки региона. Им стал Александр Данилов. Замминистра приступил к исполнению своих обязанностей 29 мая 2026 года.