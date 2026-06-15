Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Паслер назначил замминистра международных связей Илью Скидина

В Свердловской области назначили замминистра международных и внешнеэкономических связей.

Источник: Департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Денис Паслер назначил заместителем министра международных и внешнеэкономических связей региона Илью Скидина. Он приступил к исполнению своих обязанностей 15 июня 2026 года.

— Илья Скидин начал трудовую деятельность в сфере промышленности. С 2018 года работал на различных должностях в Министерстве международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, с 2023 года — советник заместителя губернатора Свердловской области, — сообщили в департаменте информационной политики региона.

Напомним, что ранее губернатор Свердловской области назначил заместителя министра промышленности и науки региона. Им стал Александр Данилов. Замминистра приступил к исполнению своих обязанностей 29 мая 2026 года.