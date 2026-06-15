Паслер назначил замминистра международных связей Илью Скидина

— Илья Скидин начал трудовую деятельность в сфере промышленности. С 2018 года работал на различных должностях в Министерстве международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, с 2023 года — советник заместителя губернатора Свердловской области, — сообщили в департаменте информационной политики региона.