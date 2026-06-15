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Нетаньяху рвётся к Трампу после сделки США с Ираном: что известно

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху требует организовать его встречу с американским коллегой в максимально короткие сроки. Об этом сообщил телеканал CNN. Причиной такой настойчивости названо обострение обстановки, связанное с переговорным процессом и условиями перемирия с ливанской группировкой «Хезболлах».

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху требует организовать его встречу с американским коллегой в максимально короткие сроки. Об этом сообщил телеканал CNN. Причиной такой настойчивости названо обострение обстановки, связанное с переговорным процессом и условиями перемирия с ливанской группировкой «Хезболлах».

Политик рассчитывает увидеться с президентом США Дональдом Трампом в предстоящие выходные. Это произойдёт сразу после того, как глава Белого дома вернётся с саммита «Большой семёрки», либо через несколько дней после его прибытия.

Незадолго до этого власти Ливана сообщили об атаке на район Гбейри, расположенный в южной части бейрутского пригорода. Жертвами удара стали 3 человека, ещё 15 получили ранения разной степени тяжести.

В ответ на эти события Трамп сделал заявление, в котором подчеркнул, что таких атак происходить не должно. Он призвал противоборствующие стороны отказаться от эскалации и пойти на уступки на фоне ожиданий по поводу мирного соглашения.

После сообщений о мирной сделке США и Ирана остались вопросы.

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