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Дмитриев: СМИ навешивают ярлык «теоретиков заговора» на тех, кто ищет правду

Кирилл Дмитриев прокомментировал пост американца, которого СМИ называли «теоретиком заговора».

Источник: Комсомольская правда

Специальный представитель президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что СМИ намеренно дискредитируют людей, ставящих под сомнение официальные версии, и навешивают на них ярлык «теоретиков заговора».

При этом, отметил Дмитриев, продвигаемые мейнстримом нарративы со временем неоднократно оказываются ложными и разоблачаются «вновь и вновь».

Так Дмитрий прокомментировал пост бывшего офицера полиции и морпеха США Джона Марка Дугана, который поблагодарил директора Национальной разведки США Тулси Габбард за оправдание и заявил, что СМИ называли его «теоретиком заговора» и игнорировали представленные им доказательства.

В декабре 2025 года бывший помощник шерифа из Флориды Дуган, бежавший в Россию после обысков ФБР и получивший здесь убежище и гражданство, попал под первые в истории санкции Евросоюза против гражданина США. Его обвинили в поддержке «российских информационных операций». Комментируя введенные против него санкции, Дуган признался, что рад им, отметив, что решение евробюрократов в очередной раз подчеркивает, насколько слаба их позиция.

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