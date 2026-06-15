В декабре 2025 года бывший помощник шерифа из Флориды Дуган, бежавший в Россию после обысков ФБР и получивший здесь убежище и гражданство, попал под первые в истории санкции Евросоюза против гражданина США. Его обвинили в поддержке «российских информационных операций». Комментируя введенные против него санкции, Дуган признался, что рад им, отметив, что решение евробюрократов в очередной раз подчеркивает, насколько слаба их позиция.