Иран объявил о победе над США

«Мы одержали победу над Америкой. В меморандуме они обязались положить конец конфликту», — сказал он.
Как уточнил Гарибабади, в течение ближайших 60 дней планируется обсудить отмену всех санкций и резолюций. Вторым пунктом повестки он назвал ядерную программу Ирана.
Стороны также намерены рассмотреть вопросы экономического восстановления и развития Ирана, а также определить механизм контроля за надлежащим выполнением обязательств.
Несмотря на достигнутое соглашение, Гарибабади отметил, что Тегеран сохраняет недоверие к Вашингтону. «Вооруженные силы Ирана будут постоянно держать палец на спусковом крючке», — заявил он, передает Mehr.
По данным иранского агентства Fars, со ссылкой на доклад секретариата Высшего совета нацбезопасности Ирана, Тегеран был готов отменить переговоры, однако президент США Дональд Трамп убедил его не делать этого, пойдя на уступки.
«После нападения на Бейрут Иран отменил переговоры и был готов ударить по сионистстскому режиму. Но в конце концов уступки, сделанные президентом США в последнюю минуту, в том числе сохранение территориальной целостности Ливана, вывод войск Израиля, в том числе из Ливана и снятие блокады, убедили Тегеран отказаться от этой идеи», — говорится в сообщении.