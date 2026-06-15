Экспертный совет «Единой России» представил предложения в новую Народную программу

«Мы живём в условиях беспрецедентного давления. Но это не только экономическое давление, это и информационное давление. Причём оно скоординированное, весьма активное. Если хотите, это элемент гибридной войны с нашей страной. В чём это проявляется, вы отлично знаете, это совершенно очевидно. С другой стороны, (происходят — прим. ред.) удивительные вещи, типа попыток отменить нашу культуру, даже необщение с нашей страной. Уничтожить всё русское — в широком смысле этого слова», — пояснил Председатель «Единой России». На вызов о безопасности Россия должна ответить успешным, победным завершением специальной военной операции, добавил он.