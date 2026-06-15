Экспертный совет «Единой России» представил предложения в новую Народную программу

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Их проработали с учётом необходимости преодоления семи вызовов, стоящих перед страной.
Работа «Единой России» над новой Народной программой вызывает реальный отклик у людей, об этом говорит количество поступивших предложений — почти два миллиона, сообщил Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании Экспертного совета.
«Анализ полученных предложений уже может создать хорошую основу, чтобы определить параметры новой Народной программы. Я назову семь вызовов, с которыми сталкивается наша страна, и которые, на мой взгляд, было бы правильно отразить в нашем программном документе», — сказал он.
Первым из них с точки зрения значимости жизни в стране является демография — об этом вызове неоднократно говорил Глава государства, коллеги из Правительства этому тоже уделяют много внимания, пояснил Дмитрий Медведев.
«Наибольшее количество обращений на сайт естьрезультат.рф посвящено поддержке семей с детьми, развитию инфраструктуры для детей, то есть по сути, нашему будущему. Надо сказать прямо: партия уже достаточно давно этим занимается, при этом всё шло нарастающим итогом», — отметил он. Второй вызов, который партия отразит в новой Народной программе, касается дефицита кадров и появления новых профессий.
«Наша задача состоит и в повышении производительности труда, и в обеспечении людям возможности осваивать новые профессии, чтобы каждый мог подобрать себе работу со стабильным заработком», — акцентировал Дмитрий Медведев.
Повышение жилищной и транспортной доступности — вторая по популярности тема предложений в новую Народную программу «Единой России».
«Нам нужно всю страну обустроить так, чтобы граждане имели равный доступ к основным базовым параметрам, обеспечивающим им нормальную жизнь, то есть это здравоохранение, образование и социальная инфраструктура», — сказал Председатель партии.
Он также обратил внимание, что Россия должна развиваться даже в условиях беспрецедентного давления извне.
Внешнеэкономический вызов — четвёртый пункт, на который дадут ответ в новой Народной программе партии.
«Мы с вами понимаем: в ближайшие годы, в ближайшем будущем, во всяком случае, это давление сохранится. Нужно делать всё, чтобы даже в таких условиях Россия развивалась, а наши граждане имели достойное качество жизни», — отметил Дмитрий Медведев. Ещё один вызов касается технологического уклада. По мнению Председателя партии, у России есть все возможности сохранить позиции лидера в этой сфере.
«Открывая для человечества новые возможности, (технологии — прим. ред.) создают, естественно, очень существенные вызовы и развилки в развитии. Надо сделать, с одной стороны так, чтобы мы были готовы к этой ситуации, а с другой — сохранились в числе технологических лидеров, и у нас такие возможности есть», — считает он.
Следующее направление Народной программы — преодоление идеологического вызова. Для этого, по словам Дмитрия Медведева, нужно предпринимать усилия по сохранению исторической памяти и укрепления ценностных основ России.
«Мы живём в условиях беспрецедентного давления. Но это не только экономическое давление, это и информационное давление. Причём оно скоординированное, весьма активное. Если хотите, это элемент гибридной войны с нашей страной. В чём это проявляется, вы отлично знаете, это совершенно очевидно. С другой стороны, (происходят — прим. ред.) удивительные вещи, типа попыток отменить нашу культуру, даже необщение с нашей страной. Уничтожить всё русское — в широком смысле этого слова», — пояснил Председатель «Единой России». На вызов о безопасности Россия должна ответить успешным, победным завершением специальной военной операции, добавил он.
«На этом, естественно, не останавливаясь. И в дальнейшем развивать отрасли, обеспечивающие обороноспособность и безопасность нашего государства», — уточнил Дмитрий Медведев.
При этом важно сохранить в новой Народной программе «Единой России» действующие актуальные программы, а также — повысить их эффективность.
«Развитие необходимо продолжить, потому что в условиях нашей страны это исключительно важно», — подчеркнул он.
Окончательную версию Народной программы примут на втором этапе Съезда в августе, сообщил Дмитрий Медведев, а на первом — утвердят кандидатов от партии на предстоящие выборы.
«Мы также обязательно рассмотрим и Манифест — как некий стратегический документ, ориентированный на более отдалённую перспективу. Он не будет таким же конкретным, как пятилетняя программа, но он и не должен быть таким. Он будет обрисовывать именно то, какой мы видим нашу страну в будущем и какие вызовы нам предстоит преодолеть», — разъяснил Председатель партии.
Отметим, в Красноярске в апреле прошел региональный форум «Единой России» «Есть результат!». На площадках форума представители «Единой России» обозначили ключевые результаты по положениям народной программы, с которой победили на выборах в Госдуму и краевой парламент в 2021 году. Также сформировали предложения в новый программный документ «Единой России». Кроме того, в рамках форума выступили организаторы 11 тематических площадок, которые внесли свои предложения в новую Народную программу по итогам их проведения в территориях Красноярского края.
Жители страны ждут от партии абсолютно конкретный документ с отточенными формулировками, подчеркнул Председатель «Единой России».
Программные установки «Единой России» предстоит воплотить в законопроектах, акцентировал Дмитрий Медведев.
«Это отдельный, сложный процесс. Я уверен, что усилия нашей партии и, конечно, коллег, которые будут работать в Государственной Думе, в Совете Федерации, будут направлены именно на это», — заключил он.
Напомним, старт сбору предложений в новую Народную программу «Единой России» Председатель партии Дмитрий Медведев дал 19 февраля на первом окружном отчётно-программном форуме партии «Есть результат!» в Екатеринбурге. Партия провела аналогичные форумы во всех федеральных округах. На них Правительство отчиталось о выполнении Народной программы «Единой России» по всем направлениям.
Новая Народная программа будет состоять из двух документов — это новый подход в её работе. Первый — собственно предвыборная программа, в которой соберут решения насущных задач, стоящих перед страной, план работы партии на срок полномочий будущего состава парламента. Второй блок будет содержать основополагающие идеологические и ценностные ориентиры партии, описывать стратегический образ России.
Рамку программы на десятилетия «Единая Россия» представит в июне, а в августе, ко второму этапу Съезда партии, — Народную программу на пять лет.
«Единая Россия» создала экспертный совет по подготовке Народной программы. В него вошли Герои РФ, участники СВО, представители высшего образования и науки, ракетно-космической и атомной отраслей, промышленности и бизнеса, реального сектора экономики, общественных объединений и профсоюзов.
Источник фото: ER.RU.