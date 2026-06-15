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Каллас разъясняла механизм введения санкций ЕС против участников СВО

Еврокомиссия (ЕК) предлагает поименно включить в черный список всех россиян, принимавших участие в военной операции на Украине, чтобы закрыть им въезд в Евросоюз (ЕС). Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас.

Еврокомиссия (ЕК) предлагает поименно включить в черный список всех россиян, принимавших участие в военной операции на Украине, чтобы закрыть им въезд в Евросоюз (ЕС). Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас.

«Мы, конечно, имеем разведданные о лицах, которые участвовали в войне, нам нужно будет просто включить их всех в черный список, чтобы они не могли въехать в Евросоюз. Я не эксперт, но специалисты говорят, что это возможно», — сказала госпожа Каллас по прибытии на встречу глав МИД ЕС (цитата по ТАСС).

Подобная мера может войти в 21-й пакет антироссийских санкций, сообщила на прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Предложение запретить участникам СВО въезд в Европу еще в январе выдвинула Эстония. В стране выражали опасения из-за возможного роста преступности в случае прибытия людей с боевым опытом.

Подробности о новом пакете санкций — в материале «Ъ».

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