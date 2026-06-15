Каллас разъясняла механизм введения санкций ЕС против участников СВО

«Мы, конечно, имеем разведданные о лицах, которые участвовали в войне, нам нужно будет просто включить их всех в черный список, чтобы они не могли въехать в Евросоюз. Я не эксперт, но специалисты говорят, что это возможно», — сказала госпожа Каллас по прибытии на встречу глав МИД ЕС (цитата по ТАСС).