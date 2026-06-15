NYT узнала, что Иран не хотел заключать сделку в день рождения Трампа

«После нападения на Бейрут Иран отменил переговоры и был готов ударить по сионистскому режиму. Но в конце концов уступки, сделанные президентом США в последнюю минуту, в том числе сохранение территориальной целостности Ливана, вывод войск Израиля, в том числе из Ливана, и снятие блокады убедили Тегеран отказаться от этой идеи», — говорится в сообщении.