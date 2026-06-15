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NYT узнала, что Иран не хотел заключать сделку в день рождения Трампа

Трамп ранее заявлял, что сделка будет заключена в воскресенье, а в Тегеране говорили, что это произойдет позже. В конечном итоге мирное соглашение было подписано в ночь на 15 июня.

Иран специально ждал наступления полночи для согласования мирного соглашения, поскольку не хотел, чтобы это событие совпало с днем рождения президента США Дональда Трампа, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на двух иранских чиновников.

В материале отмечается, что разница в 7,5 часа во времени позволила Тегерану и Вашингтону по-разному заявить, когда будет заключено мирное соглашение.

13 июня американский президент на своей странице в соцсети TruthSocial заявил, что мирное соглашение с Ираном будет подписано в воскресенье, 14 июня.

Позднее иранское агентство Fars со ссылкой на осведомленный источник, близкий к переговорной команде, сообщило, что Иран не готов подписать мирное соглашение с США в установленный Вашингтоном дедлайн.

«Даже если все предложения Ирана будут выполнены, никакого соглашения точно не будет подписано в те сроки, о которых объявил Трамп», — говорил собеседник агентства.

Сегодня США и Иран заключили мирное соглашение. Информацию подтвердил президент США Дональд Трамп, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф и заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Казем Гарибабади. Официальная церемония подписания состоится в пятницу, 19 июня.

В то же время иранское агентство Fars со ссылкой на доклад секретариата Высшего совета нацбезопасности Ирана сообщило, что Тегеран был готов отменить переговоры, но Трамп убедил его это не делать, пойдя на уступки.

«После нападения на Бейрут Иран отменил переговоры и был готов ударить по сионистскому режиму. Но в конце концов уступки, сделанные президентом США в последнюю минуту, в том числе сохранение территориальной целостности Ливана, вывод войск Израиля, в том числе из Ливана, и снятие блокады убедили Тегеран отказаться от этой идеи», — говорится в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп говорил, что соглашение сначала будет подписано в электронном виде, а затем в течение недели стороны подпишут его очно «где-то в Европе». Как позже заявил пакистанский премьер, церемония состоится в Швейцарии.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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