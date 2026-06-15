Трамп заявил, что никогда не думал о смене власти в Иране

«Что касается смены режима, меня это никогда не волновало», — заявил Дональд Трамп. Комментируя достижение соглашения по сделке, он отметил, что «сейчас уже третья (переговорная) группа, с которой нам приходится иметь дело, и это самая рациональная группа из всех».