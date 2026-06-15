Из Алматы массово депортировали иностранцев — названа причина

за нарушение правил пребывания привлечены 830 иностранцев; 273 принимающих лица понесли ответственность за непринятие мер по обеспечению законности пребывания приглашенных ими граждан; выявлено 73 работодателя, нарушивших правила привлечения иностранной рабочей силы; также установлены и задержаны три иностранца, находившиеся в межгосударственном розыске.