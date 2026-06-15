Минобороны сообщило об ударах по аэродромам и ТЦК на Украине

Среди целей массированного удара, который нанесли российские военные в ночь на 15 июня, были военные аэродромы и территориальные центры комплектования (ТЦК, аналоги военкоматов), сообщила пресс-служба Минобороны.
Удар был нанесен высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также беспилотниками, уточнили в военном ведомстве.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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