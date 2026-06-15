Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны сообщило об ударах по аэродромам и ТЦК на Украине

Среди целей массированного удара, который нанесли российские военные в ночь на 15 июня, были военные аэродромы и территориальные центры комплектования (ТЦК, аналоги военкоматов), сообщила пресс-служба Минобороны.

Среди целей массированного удара, который нанесли российские военные в ночь на 15 июня, были военные аэродромы и территориальные центры комплектования (ТЦК, аналоги военкоматов), сообщила пресс-служба Минобороны.

Удар был нанесен высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также беспилотниками, уточнили в военном ведомстве.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Материал дополняется.