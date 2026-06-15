Израиль отказался выполнять пункты сделки США и Ирана

«Мы любим США и бесконечно благодарны президенту Трампу. И при этом Государство Израиль — не банановая республика», — подчеркнул министр. Он отметил, что Израиль не может не отвечать на обстрелы своей территории или вернуться к ситуации, когда «тысячи террористов сидят у заборов северных поселений». «Моя позиция ясна: мы не партнеры в этом соглашении, которое не заботится о нашей безопасности, и оно не обязывает нас ни в каком виде», — заключил министр.