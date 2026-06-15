МИД предупредил казахстанцев о новых правилах въезда в страны Шенгенской зоны

По данным МИД, в Шенгенской зоне вступил в силу пилотный проект системы EES (Entry/Exit system) для пограничного контроля граждан третьих стран, не являющихся гражданами ЕС и путешествующих на короткий срок. Новая система будет применяться к путешественникам, которым требуется краткосрочная виза, а также к гражданам третьих стран, освобожденным от визовых требований.
Отказы во въезде также будут фиксироваться в системе. В процессе электронной регистрации система будет собирать и хранить данные проездного документа, личные данные, даты въезда и выезда в электронном виде. EES собирает полные данные, указанные в проездном документе, дату и место въезда и выезда из страны, использующей систему, изображение лица и отпечатки пальцев, а также фиксирует отказы во въезде.
Система EES будет применяться в странах ЕС, за исключением Кипра и Ирландии, а также Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии. В случае отказа от предоставления биометрических данных будет отказано во въезде на территорию европейских стран с использованием EES.
На прошлой неделе МИД Казахстана обсудил с делегацией ЕС сроки рассмотрения заявлений казахстанцев, желающих получить шенген.