МИД предупредил казахстанцев о новых правилах въезда в страны Шенгенской зоны

Отказы во въезде также будут фиксироваться в системе. В процессе электронной регистрации система будет собирать и хранить данные проездного документа, личные данные, даты въезда и выезда в электронном виде. EES собирает полные данные, указанные в проездном документе, дату и место въезда и выезда из страны, использующей систему, изображение лица и отпечатки пальцев, а также фиксирует отказы во въезде.