Мендель: беспорядки в Киеве из-за ТЦК говорят о росте недовольства мобилизацией

Инцидент произошел в Деснянском районе Киева. Издание «Страна» писало, что причиной потасовки между гражданами и сотрудниками ТЦК (аналоги военкоматов на Украине) стала попытка военкомов насильно призвать на службу местного жителя. Это вызвало возмущение горожан. Толпа окружила автомобили ТЦК и полиции и устроила потасовку с силовиками. Полицейские применили против протестующих слезоточивый газ.