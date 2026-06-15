ВСУ расстреляли колонну мирных жителей с флагами Украины

Ранее командир 10-й роты добровольцев БАРС-37 с позывным Алабай и его заместитель по снабжению Невский рассказали, как попали на специальную военную операцию и какие страшные последствия ударов ВСУ по мирным жителям видели своими глазами. Самое ужасное, что им довелось увидеть — момент, когда отец нёс на руках маленькую дочку. Вся одежда была в крови, а у девочки была оторвана нога.