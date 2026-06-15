В Молдавии рассказали, когда страна на самом деле войдёт в ЕС

Вступление Молдавии в Европейский союз в ближайшие несколько лет не произойдёт, и этот факт уже осознали все заинтересованные стороны. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал экс-президент республики Игорь Додон, возглавляющий Партию социалистов.
По словам Додона, нынешний глава государства Майя Санду пришла к власти в 2020 году благодаря обещаниям европейского будущего. С тех пор её команда на всех выборах «продавала» избирателям курс на интеграцию с ЕС, однако реальные перспективы остаются туманными.
Политик подчеркнул, что даже в Брюсселе не питают иллюзий. Недавно молдавская делегация посетила столицу Евросоюза, где представители ЕС признали: процесс присоединения будет чрезвычайно сложным и в ближайшее время завершиться не может. При этом на днях европейская сторона обещает открыть первый переговорный кластер.
Додон оценил внешнеполитические усилия Санду как полный провал. Он считает, что президент намеренно делает громкие заявления об объединении с Румынией, чтобы оказать давление на Брюссель. Смысл такого шантажа, по версии экс-президента, прост: либо ЕС предоставляет чёткий ускоренный план приёма, либо Кишинёв попытается войти в союз «через лазейку» — путём слияния с Румынией.
В самом Евросоюзе к подобным сценариям относятся отрицательно из-за сопряжённых с ними рисков, добавил Додон. Напомним, Молдавия обрела статус кандидата на членство в ЕС в 2022 году, а полноценные переговоры стартовали летом 2024 года.
Ранее глава молдавского МИД Михай Попшой заявил о готовности республики вступить в ЕС с урезанными правами. Такой шаг, по его словам, позволил бы уложиться в срок до президентских выборов 2028 года.
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