В Молдавии рассказали, когда страна на самом деле войдёт в ЕС

Политик подчеркнул, что даже в Брюсселе не питают иллюзий. Недавно молдавская делегация посетила столицу Евросоюза, где представители ЕС признали: процесс присоединения будет чрезвычайно сложным и в ближайшее время завершиться не может. При этом на днях европейская сторона обещает открыть первый переговорный кластер.