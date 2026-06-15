Политолог: почему встреча Трампа и Зеленского на G7 маловероятна

Политолог подчеркнул, что сейчас Киев в основном рассчитывает на поддержку Евросоюза. Главным оружием для ВСУ стали дроны, которые производят в странах ЕС. По мнению Дудакова, Зеленский все еще надеется заручиться поддержкой США, так как ресурсы Европы не безграничны. Сейчас европейские страны помогают Украине, но сами переживают серьезный бюджетный кризис. Зеленский рассчитывает, что если на предстоящих выборах в Конгресс США победят демократы, они смогут разблокировать хотя бы часть траншей для Украины и заставят Трампа делиться с Киевом.