Политолог: почему встреча Трампа и Зеленского на G7 маловероятна

По его словам, политики все же могут появиться на одних и тех же мероприятиях, но полноценных двухсторонних переговоров ждать не стоит.
«Судя по той информации, которая есть, скорее всего, мы не увидим встречи Трампа и Зеленского тет-а-тет. Они будут присутствовать на одних и тех же мероприятиях, но именно двустороннюю встречу, я думаю, мы вряд ли увидим. Сейчас отношения Трампа с Зеленским крайне скверные. США уже по максимуму перекрыли поставку самых разных вооружений, особенно противоракет для систем ПВО на Украине», — уточнил собеседник NEWS.ru.
Эксперт напомнил, что между Вашингтоном и Киевом сохраняются обмен разведданными и поставка терминалов Starlink. Однако в остальном вся американская помощь поступает на Украину транзитом через Европу.
Политолог подчеркнул, что сейчас Киев в основном рассчитывает на поддержку Евросоюза. Главным оружием для ВСУ стали дроны, которые производят в странах ЕС. По мнению Дудакова, Зеленский все еще надеется заручиться поддержкой США, так как ресурсы Европы не безграничны. Сейчас европейские страны помогают Украине, но сами переживают серьезный бюджетный кризис. Зеленский рассчитывает, что если на предстоящих выборах в Конгресс США победят демократы, они смогут разблокировать хотя бы часть траншей для Украины и заставят Трампа делиться с Киевом.
«На этот сценарий он сейчас и рассчитывает», — резюмировал Дудаков.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что договорился с президентом США Дональдом Трампом о встрече в ближайшее время. Он уточнил, что переговоры состоятся в ближайшие дни в Европе на площадке G7.