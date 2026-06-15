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Трамп пригрозил ввести пошлины в 100% на вина и шампанское из Франции

Президент США Дональд Трамп пригрозил Франции ввести пошлины в 100% на французские вина и шампанское, если Париж не отменит цифровой налог в отношении американских компаний. Об этом пишет газета The New York Post.

Президент США Дональд Трамп пригрозил Франции ввести пошлины в 100% на французские вина и шампанское, если Париж не отменит цифровой налог в отношении американских компаний. Об этом пишет газета The New York Post.

«Я попросил его (президента Франции Эмманюэля Макрона. — “Ъ”) не взимать налог с американских компаний, и если они это сделают, у меня не будет иного выбора, кроме как ввести 100-процентные пошлины на все шампанское и вина, поступающие из Франции», — заявил господин Трамп.

Президент США отметил, что прямо говорил об этом французскому коллеге и требовал отменить налог в 3% для технологических компаний. Сбор действует во Франции с 2019 года и облагает местную выручку таких гигантов, как Alphabet, Amazon и Apple.

В мае агентство Bloomberg сообщало, что федеральный торговый суд США признал пошлину Дональда Трампа в размере 10% на иностранный импорт незаконной. Речь идет о 10-процентных тарифах, введенных президентом в феврале 2026 года. Суд удовлетворил иск группы малых предприятий и более чем двадцати штатов. Компании настаивали на том, что президент превысил свои полномочия.

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