Трамп пригрозил ввести пошлины в 100% на вина и шампанское из Франции

«Я попросил его (президента Франции Эмманюэля Макрона. — “Ъ”) не взимать налог с американских компаний, и если они это сделают, у меня не будет иного выбора, кроме как ввести 100-процентные пошлины на все шампанское и вина, поступающие из Франции», — заявил господин Трамп.