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Зеленский выступил с наглым требованием после удара возмездия России

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский закатил истерику после удара возмездия ВС России по военным целям в Киеве и других украинских городах.

Источник: Reuters

Глава киевского режима потребовал от Запада дать ему больше оружия.

«Очень важно, чтобы был ответ стран группы семи, которые сейчас собираются на саммит, и чтобы он был решительным и содержательным…» — заявил он в своем Telegram-канале.

Российские войска в ночь на понедельник нанесли массированный удар возмездия по объектам украинского ОПК. Это стало ответом на теракты киевского режима.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты ВС России регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины, используемой для обеспечения работы ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

Саммит «Большой семерки» под председательством Парижа пройдет во французском курортном городе Эвиан-ле-Бен 15—17 июня.

Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, Трамп во время беседы с Путиным, состоявшейся накануне, выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе разрешения конфликта, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите G7.

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