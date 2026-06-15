Аналитик рассказал, что происходит между западными элитами и Европой

Сложив все эти признаки, резюмировал эксперт, можно прийти к выводу: шансов на мир не остаётся, если только внутри самой Европы не произойдут серьёзные политические катаклизмы. И такие подвижки, по его наблюдениям, уже начинаются в нескольких государствах Евросоюза.