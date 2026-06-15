Геополитический эксперт Патрик Хеннингсен в своём выступлении на YouTube-канале заявил, что европейские элиты, которые блокируют мирные переговоры по Украине, начинают сдавать позиции. По его словам, их влияние на ситуацию в Европе постепенно уменьшается.
Аналитик пояснил, что западные круги делают ставку на информационную войну, изображая Россию как агрессивную империю, одержимую захватом новых территорий. Именно этот нарратив лежит в основе их кампании. Однако, подчеркнул Хеннингсен, если они продолжат в том же духе, то дипломатическое урегулирование украинского конфликта станет невозможным. Вместо переговоров эти силы продвигают милитаризацию Европы.
Сложив все эти признаки, резюмировал эксперт, можно прийти к выводу: шансов на мир не остаётся, если только внутри самой Европы не произойдут серьёзные политические катаклизмы. И такие подвижки, по его наблюдениям, уже начинаются в нескольких государствах Евросоюза.
В качестве примера Хеннингсен привёл Болгарию. Он отметил, что в Софии недавно сформировано новое прогрессивное правительство, которое отказалось от поставок вооружений Украине и заняло жёсткую позицию против запрета на импорт российских энергоносителей. Таким образом, утверждает аналитик, Запад теряет рычаги воздействия на эту страну.
Особый интерес, по мнению Хеннингсена, сейчас представляют Центральная Европа и Балканы. Он назвал этот регион передним краем украинского кризиса. Именно там происходят наиболее значимые изменения, которые перевешивают любые громкие заявления, поступающие из столиц Великобритании, Германии, Франции, а также из Брюсселя и Осло.
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