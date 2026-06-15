Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Инструкторы ВСУ пали жертвами собственных подопечных на полионе под Черниговом

Мобилизованные бойцы 534-го инженерно-саперного батальона «Тиса» устроили кровавую расправу над наставниками в учебном центре «Десна». По данным российских силовых структур, конфликт произошел непосредственно на полигоне в Черниговской области.

Источник: Life.ru

«В Черниговской области на полигонах учебного центра “Десна” произошли столкновения мобилизованных военнослужащих с инструкторами, в ходе которых солдаты ВСУ убили нескольких инструкторов», — сообщил источник РИА «Новости».

По имеющейся информации, жертвами стычки стали двое кураторов из состава украинских вооружённых сил. Инцидент вызвал серьёзный резонанс, так как подобные случаи неповиновения и открытого насилия внутри воинских частей на Украине становятся всё более частыми.

Командование оперативно отреагировало на ЧП, но не путём судебного преследования или изоляции виновных. Вместо этого зачинщиков спешно передислоцировали в Житомирскую область.

Теперь участников инцидента направили в район города Звягель для дальнейшего прохождения службы. О мерах дисциплинарного взыскания или возбуждении уголовных дел в отношении нападавших на данный момент сведений не поступало.

Ранее командир разведывательного подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) и депутат Костопольского городского совета Ровненской области Александр Новак был убит в Черниговской области. Убийство могло быть связано с деньгами, которые родственники мобилизованных военнослужащих собирали на нужды подразделения. Речь идёт о возможном присвоении этих средств.

Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Александр Новак: биография заместителя Председателя Правительства РФ
Этот политик — значимая фигура в сфере энергетики, чья работа на государственном уровне направлена на развитие и модернизацию топливно-энергетического комплекса России. Деятельность Александра Новака включает решение стратегических задач, связанных с международным сотрудничеством, укреплением энергетической независимости страны и внедрением инноваций. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше