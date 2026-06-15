Врачи диагностировали смерть мозга у россиянки после употребления вина на Бали

Семья россиянки решила провести дополнительные медицинские обследования, в том числе компьютерную томографию с контрастированием, чтобы исключить ошибки в диагнозе. Как сообщается, на лечение пациентки уже собрали около 1 млн руб. При этом задолженность перед больницей увеличивается, так как туристическая страховка не покрывает случаи, связанные с алкоголем.