Более 91 тысячи иностранцев приехали в Беларусь по безвизу в текущем году

По данным ведомства, с 1 января 2026-го в страну прибыли 91 777 иностранных гражданина из 38 стран, входящих в список безвиза.
Отмечается, что наибольший поток традиционно фиксируется из соседних стран Евросоюза, а именно — из Литвы, Латвии и Польши.
«Всего с 15 апреля 2022 года нашу страну посетили 1 349 946 жителей Европы», — говорится в сообщении.
Так, из Латвии прибыло 430 947 иностранцев, из Литвы — 696 269, из Польши — 149 648.
В ГПК уточнили, что в рамках расширенного безвиза для 35 европейских государств, действующего с 19 июля 2024 года, страну посетили 73 082 человека.
Решением белорусского президента Александра Лукашенко безвизовый въезд для граждан 38 европейских государств был продлен до 31 декабря 2026 года.