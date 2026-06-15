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Более 91 тысячи иностранцев приехали в Беларусь по безвизу в текущем году

МИНСК, 15 июн — Sputnik. Более 91 тысячи иностранцев посетили Беларусь с начала текущего года без виз, об этом сообщили в Государственном пограничном комитете.

Источник: Sputnik.by

По данным ведомства, с 1 января 2026-го в страну прибыли 91 777 иностранных гражданина из 38 стран, входящих в список безвиза.

Отмечается, что наибольший поток традиционно фиксируется из соседних стран Евросоюза, а именно — из Литвы, Латвии и Польши.

«Всего с 15 апреля 2022 года нашу страну посетили 1 349 946 жителей Европы», — говорится в сообщении.

Так, из Латвии прибыло 430 947 иностранцев, из Литвы — 696 269, из Польши — 149 648.

В ГПК уточнили, что в рамках расширенного безвиза для 35 европейских государств, действующего с 19 июля 2024 года, страну посетили 73 082 человека.

Решением белорусского президента Александра Лукашенко безвизовый въезд для граждан 38 европейских государств был продлен до 31 декабря 2026 года.

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