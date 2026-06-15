Кая Каллас оценила перемирие между Ираном и США

Ранее стало известно, что Вашингтон и Тегеран пришли к соглашению о перемирии. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что подписание документа с Ираном состоится в пятницу, 19 июня. Со своей стороны, заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади также заявил, что стороны согласовали текст меморандума о прекращении боевых действий с Соединенными Штатами.