Кая Каллас оценила перемирие между Ираном и США

«Мы это горячо приветствуем и надеемся, что соглашение будет подписано в пятницу, потому что всем необходим открытый Ормузский пролив и реальное окончание войны», — заявила Каллас журналистам в понедельник перед началом встречи глав МИД стран Евросоюза.
Она добавила, что надеется, что перемирие окажется долгосрочным.
Каллас добавила, что министры иностранных дел ЕС обсудят возможный вклад союза в иранское урегулирование. По ее словам, Брюссель уже поддерживает контакты с Тегераном, Вашингтоном и партнерами в зоне Персидского залива. В частности, европейцы могут подключиться к переговорам по ядерной программе Ирана.
Ранее стало известно, что Вашингтон и Тегеран пришли к соглашению о перемирии. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что подписание документа с Ираном состоится в пятницу, 19 июня. Со своей стороны, заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади также заявил, что стороны согласовали текст меморандума о прекращении боевых действий с Соединенными Штатами.