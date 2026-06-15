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Кая Каллас оценила перемирие между Ираном и США

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас одобрила достигнутое соглашение о прекращении огня между США и Ираном. Она отметила, что в свободном доступе к судоходству в Ормузском проливе заинтересовано все международное сообщество.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Мы это горячо приветствуем и надеемся, что соглашение будет подписано в пятницу, потому что всем необходим открытый Ормузский пролив и реальное окончание войны», — заявила Каллас журналистам в понедельник перед началом встречи глав МИД стран Евросоюза.

Она добавила, что надеется, что перемирие окажется долгосрочным.

Каллас добавила, что министры иностранных дел ЕС обсудят возможный вклад союза в иранское урегулирование. По ее словам, Брюссель уже поддерживает контакты с Тегераном, Вашингтоном и партнерами в зоне Персидского залива. В частности, европейцы могут подключиться к переговорам по ядерной программе Ирана.

Ранее стало известно, что Вашингтон и Тегеран пришли к соглашению о перемирии. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что подписание документа с Ираном состоится в пятницу, 19 июня. Со своей стороны, заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади также заявил, что стороны согласовали текст меморандума о прекращении боевых действий с Соединенными Штатами.

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