ФСБ: Мошенники похитили ценные бумаги российских компаний на 7 миллиардов

Основными фигурантами дела стали руководители кипрской Mind Money Limited, ранее известной как Zerich Securities Ltd.. Вместе с подельниками они обходили антисанкционные ограничения, которые запрещают выпуск и использование иностранных депозитарных расписок на доли российских эмитентов.
Следствие установило, что преступники действовали в сговоре с руководством Инвестиционной палаты. Участники группы использовали поддельные бумаги для незаконного обмена «замороженных» американских расписок на реальные активы крупных телекоммуникационных и энергетических корпораций РФ.
Эти операции проводились с активами, которые торговались на зарубежных площадках до введения официального запрета. В результате махинаций пострадавшим компаниям был причинен ущерб в особо крупном размере.
Сейчас правоохранительные органы проводят комплекс следственных действий для установления всех причастных. Деятельность соучастников задокументирована, правовая оценка их действий уже дана, фигуранты готовятся к судебному разбирательству.
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