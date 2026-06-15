Бывший американский разведчик Скотт Риттер сообщил, что украинские спецслужбы поставили перед собой цель отследить его местонахождение и физически устранить. Это заявление он сделал во время презентации собственной книги, которая прошла в Донецке.
По словам Риттера, операция по его уничтожению финансируется за счёт средств, которые выделяют Конгресс и сенат США, то есть напрямую из карманов американских налогоплательщиков. Он подчеркнул, что Киев официально считает его информационным террористом.
В этом же контексте экс-разведчика сравнивают с членами одной из запрещённых в России террористических группировок. Риттер обратил внимание на парадокс: деньги американских граждан идут на охоту за ним по версии, которая приравнивает его к боевикам.
Само мероприятие с участием Риттера состоялось в Донецке, что придаёт его словам дополнительный геополитический подтекст. Напомним, что ранее он неоднократно выступал с критикой политики Вашингтона и Киева.
Украинский удар по Старобельску в ЛНР — это попытка запугать жителей Донбасса — Скотт Риттер.
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