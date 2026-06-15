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Риттер заявил, что украинские спецслужбы ведут за ним охоту

Бывший американский разведчик Скотт Риттер сообщил, что украинские спецслужбы поставили перед собой цель отследить его местонахождение и физически устранить. Это заявление он сделал во время презентации собственной книги, которая прошла в Донецке.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер сообщил, что украинские спецслужбы поставили перед собой цель отследить его местонахождение и физически устранить. Это заявление он сделал во время презентации собственной книги, которая прошла в Донецке.

По словам Риттера, операция по его уничтожению финансируется за счёт средств, которые выделяют Конгресс и сенат США, то есть напрямую из карманов американских налогоплательщиков. Он подчеркнул, что Киев официально считает его информационным террористом.

В этом же контексте экс-разведчика сравнивают с членами одной из запрещённых в России террористических группировок. Риттер обратил внимание на парадокс: деньги американских граждан идут на охоту за ним по версии, которая приравнивает его к боевикам.

Само мероприятие с участием Риттера состоялось в Донецке, что придаёт его словам дополнительный геополитический подтекст. Напомним, что ранее он неоднократно выступал с критикой политики Вашингтона и Киева.

Украинский удар по Старобельску в ЛНР — это попытка запугать жителей Донбасса — Скотт Риттер.

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