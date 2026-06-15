Зеленский отреагировал на удар возмездия России по Киеву и Харькову

В ночь на 15 июня российские войска нанесли массированный удар по Украине. Лидер страны Владимир Зеленский в своём Telegram-канале сообщил, что только по Киеву было выпущено более 60 ракет.
«В Киеве продолжается ликвидация последствий российских ударов, также в Харькове. Этой ночью только в столице русские запустили более 60 ракет. В целом по Украине было выпущено 70 ракет и 611 дронов», — написал украинский лидер.
По словам Зеленского, удары пришлись по Киевской, Сумской, Николаевской, Днепропетровской областям. Минобороны РФ ранее сообщало, что массированная атака стала ударом возмездия на теракты, устроенные ВСУ против мирного населения России.