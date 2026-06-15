Сына кронпринцессы Норвегии приговорили к четырем годам тюрьмы за изнасилование

29-летнему Мариусу Боргу Хёйби было предъявлено обвинение по 40 пунктам, в общей сложности ему грозило 16 лет лишения свободы. Он был оправдан по двум другим пунктам обвинения в изнасиловании и признан виновным в домашнем насилии и угрозах в отношении бывшей подруги, а также в нарушении правил дорожного движения. Прокурор требовал приговорить его к семи годам и семи месяцам тюремного заключения.