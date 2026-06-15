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Трамп пригрозил Франции 100% пошлинами на продукцию виноделов

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 100-процентные пошлины на французскую винодельческую продукцию. Причина — цифровой налог, который Париж взимает с американских технологических гигантов. Если Франция не откажется от этих сборов, Вашингтон нанесет удар по ее виноделам.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Я попросил президента Франции (Эммануэля) Макрона не взимать налог с американских компаний. А если они будут это делать, то у меня не будет выбора, кроме как взимать пошлины в 100% на все шампанское, на все вина из Франции», — заявил глава Белого дома в интервью изданию The New York Post.

Трамп уточнил, что на долю американского рынка приходится пятая часть мировых продаж французской винодельческой промышленности — ежегодно в США виноделы из Франции реализуют продукцию на сумму, превышающую два миллиарда долларов.

Как отмечает газета, угрозы Дональда Трампа прозвучали прямо перед саммитом G7, который проводится во французском Эвиан-ле-Бен. Эти заявления также опровергают недавние сообщения из канцелярии Макрона. На прошлой неделе там утверждали, что Вашингтон и Париж уже уладили споры по поводу налогообложения американских корпораций.

Франция запустила налог на технологических гигантов еще в 2019 году. Как напоминает The New York Post, сбор касается местной выручки таких корпораций, как Amazon.

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