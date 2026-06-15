Трамп пригрозил Франции 100% пошлинами на продукцию виноделов

«Я попросил президента Франции (Эммануэля) Макрона не взимать налог с американских компаний. А если они будут это делать, то у меня не будет выбора, кроме как взимать пошлины в 100% на все шампанское, на все вина из Франции», — заявил глава Белого дома в интервью изданию The New York Post.