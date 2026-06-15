Эксперт спрогнозировал сокращение поддержки Киева со стороны ЕС

По его словам, глобалисты окажутся бессильны, если столкнутся с народным гневом. В этом случае Брюсселю придется принимать жесткие и беспрецедентные решения.
«Мне кажется, что в самое ближайшее время ЕС будет не до Украины. Если украинские мигранты в Европе будут вести себя активно, то даже глобалисты не смогут ничего сделать на фоне растущих протестов и противоречий. Придется под давлением собственного народа приостанавливать потоки гуманитарной, военной и политической помощи на неопределенный срок. Или поддерживать Киев тайно, но не в таких масштабах. Люди в Европе сейчас очень озлоблены. Не только из-за мигрантов с Украины, но и в первую очередь из-за снижения уровня жизни», — пояснил собеседник NEWS.ru.
Эксперт обратил внимание на рост антиукраинских настроений внутри Европейского Союза: местные жители все чаще воспринимают украинских беженцев как негативный фактор. Сейчас, по словам Самонкина, им «нигде не рады». Самый напряженный фон складывается в Польше. Политолог предположил, что именно Варшава способна выступить против дальнейшей эскалации конфликта на Украине — большой поток беженцев из этой страны вызывает у поляков недовольство. Другие государства, вероятно, поддержат такую позицию, и ЕС придется искать решение проблемы — игнорировать ее больше не получится, отмечает эксперт.
Ранее стало известно, что президент Польши Кароль Навроцкий выдвинул условие для восстановления Владимира Зеленского в правах на высшую государственную награду страны. Речь идет об Ордене Белого орла. Как пишет газета Rzeczpospolita со ссылкой на источники, для этого есть одно обязательное требование: Киев должен переименовать подразделение ВСУ «имени героев УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ).