Эксперт спрогнозировал сокращение поддержки Киева со стороны ЕС

«Мне кажется, что в самое ближайшее время ЕС будет не до Украины. Если украинские мигранты в Европе будут вести себя активно, то даже глобалисты не смогут ничего сделать на фоне растущих протестов и противоречий. Придется под давлением собственного народа приостанавливать потоки гуманитарной, военной и политической помощи на неопределенный срок. Или поддерживать Киев тайно, но не в таких масштабах. Люди в Европе сейчас очень озлоблены. Не только из-за мигрантов с Украины, но и в первую очередь из-за снижения уровня жизни», — пояснил собеседник NEWS.ru.