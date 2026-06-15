Путин отметил значимость достигнутых в Китае договоренностей

Как сообщается в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава российского государства отметил, что достигнутые в Пекине договоренности имеют большое значение для укрепления отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между РФ и КНР.
«Тепло вспоминаю нашу недавнюю встречу в Пекине, в полной мере подтвердившую позитивную динамику российско-китайских связей на всех основных направлениях. Достигнутые договоренности имеют большое значение для дальнейшего укрепления отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между нашими странами», — говорится в тексте поздравления.