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Путин отметил значимость достигнутых в Китае договоренностей

Президент России Владимир Путин направил поздравление председателю КНР Си Цзиньпиню по случаю дня рождения.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщается в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава российского государства отметил, что достигнутые в Пекине договоренности имеют большое значение для укрепления отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между РФ и КНР.

«Тепло вспоминаю нашу недавнюю встречу в Пекине, в полной мере подтвердившую позитивную динамику российско-китайских связей на всех основных направлениях. Достигнутые договоренности имеют большое значение для дальнейшего укрепления отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между нашими странами», — говорится в тексте поздравления.

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