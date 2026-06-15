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ЦАХАЛ останется в Ливане: Нетаньяху отказал Трампу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил президенту США Дональду Трампу, что ЦАХАЛ не выведет войска из Ливана, несмотря на подписанное соглашение о прекращении огня между США и Ираном. Об этом в понедельник пишет Ynet со ссылкой на источники.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Нетаньяху пояснил, что армия обороны Израиля останется на позициях, которые она занимает в настоящее время в Ливане, и продолжит операции, чтобы препятствовать угрозам со стороны “Хезболлы”», — говорится в материале портала.

Как уточнил израильский премьер, военные продолжат уничтожать инфраструктуру группировки и отвечать на любые атаки по израильской территории.

По данным Ynet, кабинет министров полностью поддержал позицию Нетаньяху по ливанскому вопросу.

Ранее Иран и США официально подтвердили, что достигли договоренности о прекращении огня. Соглашение будет подписано в пятницу, 19 июня. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. С иранской стороны информацию также подтвердили на высшем дипломатическом уровне. Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади сообщил, что стороны пришли к консенсусу по тексту меморандума о прекращении боевых действий с США.

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