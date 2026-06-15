ЦАХАЛ останется в Ливане: Нетаньяху отказал Трампу

Ранее Иран и США официально подтвердили, что достигли договоренности о прекращении огня. Соглашение будет подписано в пятницу, 19 июня. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. С иранской стороны информацию также подтвердили на высшем дипломатическом уровне. Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади сообщил, что стороны пришли к консенсусу по тексту меморандума о прекращении боевых действий с США.