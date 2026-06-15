Лукашенко обсудит важные темы на встрече с главой МИД России Лавровым

Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудит важные темы на встрече с главой министерства внутренних дел России Сергеем Лавровым. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».
Глава МИД Российской Федерации прибыл в республику с рабочим визитом. Ключевыми темами разговора во время встречи Александра Лукашенко и Сергея Лаврова окажутся международная повестка, а также координация совместных действий на внешнеполитическом направлении.
Лукашенко проводит встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым. Фото: телеграм-канал «Пул Первого».
Ранее Александр Лукашенко обратился к Си Цзиньпину, сказав про отношения Беларуси и Китая.
Тем временем Лукашенко считает, что украинский и иранский конфликты завершатся в 2026.