«Создаем будущее вместе»: в Красноярске состоится Х Съезд депутатов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае состоится Х Съезд депутатов под девизом «Создаем будущее вместе». Это главная политическая и дискуссионная площадка региона, где вырабатываются совместные подходы к развитию территорий и синхронизируются усилия законодателей всех уровней. Участниками съезда станут почти тысяча делегатов. В одном зале соберутся депутаты сельских и городских советов, муниципальных образований, Законодательного Собрания Красноярского края, а также депутаты Государственной Думы.