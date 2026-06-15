«Создаем будущее вместе»: в Красноярске состоится Х Съезд депутатов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае состоится Х Съезд депутатов под девизом «Создаем будущее вместе». Это главная политическая и дискуссионная площадка региона, где вырабатываются совместные подходы к развитию территорий и синхронизируются усилия законодателей всех уровней. Участниками съезда станут почти тысяча делегатов. В одном зале соберутся депутаты сельских и городских советов, муниципальных образований, Законодательного Собрания Красноярского края, а также депутаты Государственной Думы.
Главной задачей форума станет поиск эффективных решений для социально-экономического развития муниципалитетов и обмен лучшими практиками работы. Подготовка к съезду велась заранее: парламентарии провели серию выездных сессий и рабочих поездок по территориям края, изучили ситуацию на местах и собрали обращения жителей.
Итогом пленарного заседания станет принятие резолюции, которая определит ключевые направления дальнейшей работы депутатского корпуса. Документ станет своеобразной дорожной картой для законодателей и основой для подготовки новых региональных законодательных инициатив.
Председатель Заксобрания края Алексей Додатко отметил, что первый Съезд депутатов Красноярского края состоялся в 1998 году. На протяжении почти трех десятилетий краевые парламентарии совместно с органами местного самоуправления решают актуальные вопросы развития территорий и повышения качества жизни жителей.
Особое значение нынешнему форуму придает предстоящая избирательная кампания. Уже в сентябре жители края выберут новый состав регионального парламента. Поэтому Х Съезд станет важной площадкой для подведения итогов работы четвертого созыва Законодательного Собрания.